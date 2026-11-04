Milano 17:19
51.179 +2,48%
Nasdaq 17:19
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Dow Jones 17:19
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Londra 17:19
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Francoforte 17:18
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USA, Occupati ADP in ottobre

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USA, Occupati ADP in ottobre
USA, Occupati ADP in ottobre pari a 86K unità, invariato rispetto al precedente (la previsione era 69K unità).
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