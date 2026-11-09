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BasicNet, aggiornamento sul buyback

Azioni proprie, Finanza
BasicNet, aggiornamento sul buyback
(Teleborsa) - BasicNet ha comunicato di aver acquistato 7.000 azioni ordinarie sul mercato Euronext Milan, nel periodo compreso tra il 2 e il 6 novembre 2026. Il prezzo medio di acquisto è stato di 4,760 euro, per un controvalore complessivo di 33.318,13 euro.

Gli acquisti rientrano nel programma di acquisto e disposizione di azioni proprie autorizzato dall'Assemblea degli Azionisti del 16 aprile 2026.

Dopo queste operazioni la società detiene complessivamente 7.311.647 azioni proprie, pari al 13,54% del capitale sociale.



Per la creazione di questo contenuto, il Redattore si è avvalso dell'assistenza di strumenti basati sulla IA.

(Foto: © Tommaso Gasperini/Massimo Sestini)
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