New York: prevalgono le vendite su Intuit

(Teleborsa) - Si muove in perdita la società produttrice di software finanziari , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 3,81% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, si nota che Intuit mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,06%, rispetto a -7,84% dell' indice dei titoli tecnologici USA ).





L'esame di breve periodo della società statunitense di software classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 348,3 USD e primo supporto individuato a 334,6. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 361,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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