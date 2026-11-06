New York: prevalgono le vendite su Intuit
(Teleborsa) - Si muove in perdita la società produttrice di software finanziari, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 3,81% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che Intuit mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,06%, rispetto a -7,84% dell'indice dei titoli tecnologici USA).
L'esame di breve periodo della società statunitense di software classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 348,3 USD e primo supporto individuato a 334,6. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 361,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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