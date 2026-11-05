Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 4/11/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 4 novembre
Ottima performance per il derivato italiano, che ha terminato in rialzo attestandosi a 50.955.
L'esame di breve periodo del Future sul FTSE MIB classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 51.590 e primo supporto individuato a 49.680. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 53.500.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)