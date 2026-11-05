Milano 4-nov
51.031 0,00%
Nasdaq 4-nov
28.437 +0,91%
Dow Jones 4-nov
53.356 +3,03%
Londra 4-nov
10.829 0,00%
Francoforte 4-nov
26.438 0,00%

Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 4/11/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 4/11/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 4 novembre

Ottima performance per il derivato italiano, che ha terminato in rialzo attestandosi a 50.955.

L'esame di breve periodo del Future sul FTSE MIB classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 51.590 e primo supporto individuato a 49.680. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 53.500.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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