Milano 4-nov
51.031 0,00%
Nasdaq 4-nov
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Dow Jones 4-nov
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Londra 4-nov
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Francoforte 4-nov
26.438 0,00%

Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 4/11/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 4/11/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 4 novembre

Ottima performance per il maggiore indice americano, che ha chiuso in salita a 7.688,6.

Lo status tecnico di medio periodo dell'S&P 500 ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 7.758,9. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 7.937,9, mentre il primo supporto è stimato a 7.579,9.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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