Borsa: Londra, apertura +0,94%

Milano 10:52
51.135 +0,20%
Nasdaq 4-nov
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Dow Jones 4-nov
53.356 +3,03%
Londra 10:52
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Francoforte 10:52
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In breve, Finanza
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