Carburanti, Mimit: prezzo medio self benzina a 2,026 euro/litro, gasolio a 2,259

(Teleborsa) - Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, in data odierna - mercoledì 21 ottobre - il prezzo medio dei carburanti in modalità ‘self service’ lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,026 euro/litro per la benzina e 2,259 euro/litro per il gasolio.



Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,045 euro/litro per la benzina e 2,294 euro/litro per il gasolio.

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