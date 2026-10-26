Carburanti, Mimit: benzina a 2,018 euro al litro e gasolio a 2,261
(Teleborsa) - Il prezzo medio dei carburanti in modalità self service sulla rete stradale nazionale si attesta oggi a 2,018 euro al litro per la benzina e a 2,261 euro al litro per il gasolio. Lo rende noto il ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), sulla base degli ultimi dati dell’Osservatorio sui prezzi dei carburanti. In autostrada, i prezzi medi salgono rispettivamente a 2,042 euro al litro per la benzina e a 2,302 euro al litro per il gasolio.
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