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Carburanti, prezzo medio self benzina a 2,034 euro e gasolio a 2,256 euro

Economia, Energia
Carburanti, prezzo medio self benzina a 2,034 euro e gasolio a 2,256 euro
(Teleborsa) - Carburanti a due velocità sulla rete di distribuzione italiana, con la verde che lima qualche centesimo, mentre sale il prezzo del diesel sulla rete.

Secondo l'Osservatorio del Mimit in data odierna - venerdì 16 ottobre 2026 - il prezzo medio dei carburanti in modalità 'self service' lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,034 euro/l per la benzina (da 2,035 euro di ieri) e 2,256 euro/l per il gasolio (da 2,254 euro precedenti).

Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,048 euro/l per la benzina (da 2,047 euro) e 2,278 euro/l per il gasolio (da 2,270 euro).


(Foto: David ROUMANET / Pixabay)
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