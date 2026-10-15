Carburanti, Mimit: prezzo diesel in lieve rialzo, invariato benzina
(Teleborsa) - Lieve rialzo oggi per il prezzo del diesel rispetto a ieri. Invariato quello della banzina. Secondo i dati del ministero delle Imprese e del Made in Italy, in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, oggi, 15 ottobre 2026, il prezzo medio dei carburanti in modalità 'self service' lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,035 euro/l per la benzina e 2,254 e/l per il gasolio.
Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,047 e/l per la benzina e 2,270 e/l per il gasolio.
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