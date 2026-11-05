Engie, utile ricorrente 2026 atteso nella parte alta della guidance

(Teleborsa) - Engie , gruppo francese dell'energia, ha chiuso i primi nove mesi del 2026 con ricavi pari a 54,3 miliardi di euro, in crescita del 2,9% rispetto ai 52,8 miliardi dello stesso periodo del 2025 (+2,5% su base organica). L'EBITDA escluso il nucleare è salito dell'8,9% a 10,7 miliardi (+3,3% organico), mentre l'EBITDA complessivo è rimasto sostanzialmente stabile a 10,9 miliardi (+0,5%, -4,6% organico). L'EBIT escluso il nucleare è cresciuto del 9,7% a 7 miliardi (+3,3% organico), con un'accelerazione nel terzo trimestre (+10,9% organico).



Sui risultati ha pesato positivamente il consolidamento di UK Power Networks, acquisita a maggio con due mesi di anticipo rispetto al calendario previsto, che ha contribuito all'EBIT per 452 milioni di euro. Il piano di efficienza ha generato benefici per circa 400 milioni.



Il flusso di cassa operativo si è attestato a 7,5 miliardi di euro, rispetto agli 11,4 miliardi dei nove mesi 2025. Gli investimenti hanno raggiunto 26,2 miliardi, di cui 19,1 miliardi per l'acquisizione di UKPN. Il debito netto economico è salito di 17,3 miliardi rispetto a fine 2025 a 62,5 miliardi, con un rapporto rispetto all'EBITDA a 4,2 volte, dato che risente del consolidamento di soli cinque mesi di UKPN.



Engie prevede ora per il 2026 un utile netto ricorrente nella parte alta della forchetta compresa tra 4,9 e 5,5 miliardi di euro e un EBIT escluso il nucleare nella parte alta della forchetta indicativa tra 9,2 e 10,2 miliardi.



"Engie ha registrato risultati solidi nei primi nove mesi dell'anno, con una significativa crescita organica negli ultimi due trimestri, ora ulteriormente sostenuta dal contributo di UK Power Networks - ha dichiarato la CEO Catherine MacGregor - In un momento in cui l'energia è più che mai centrale per la sovranità e la competitività, contribuiamo alla sicurezza energetica dei nostri clienti e di molti dei Paesi in cui operiamo. Nonostante un contesto macroeconomico volatile, la solidità del nostro modello di business e il forte contributo del piano di efficienza ci permettono di continuare a realizzare la nostra agenda di crescita e creazione di valore".

Condividi

```