Fineco, nei nove mesi ricavi in crescita a doppia cifra in tutte le aree di business

(Teleborsa) - Nei primi nove mesi del 2026 Fineco
ha consuntivato ricavi
pari a 1.085,9 milioni di euro, in crescita su base annua del 12,0%, grazie alla crescita a doppia cifra di tutte le aree di business: Banking
(+11,3% a/a, grazie all’effetto volumi positivo), Investing
(+12,0% a/a, favorito dall’effetto volumi) e Brokerage
(+13,2% a/a, grazie all’aumento degli asset amministrati e allargamento della base degli investitori attivi).
La banca ha tenuto sotto controllo i costi operativi a 282,8 milioni, +8,8% a/a (+5,2% a/a escludendo l’aumento delle spese strettamente collegate alla crescita del business). Il Cost/Income ratio
si è attestato al 26,0%, in calo di 0,8 punti percentuali a conferma della leva operativa.
L’utile lordo dell’operatività corrente si è attestato a 785,6 milioni, in crescita del 13,2% a/a. L’utile netto dell’operatività corrente
si attesta a 531,5 milioni, in rialzo del 10,6%.
I TFA
(Total Financial Asset) ammontano a 178,2 miliardi, in rialzo del 15,3% a/a. La raccolta netta
si è attestata a 13,1 miliardi
(+39,0% a/a), evidenziando l’accelerazione del percorso di crescita della Banca. Nel dettaglio, la raccolta amministrata
cifra in 9,2 miliardi (+95,5% a/a), la raccolta del risparmio gestito
in 3,7 miliardi (+4,3% a/a) e la raccolta diretta
in 0,2 miliardi.
Continua la robusta acquisizione di nuovi clienti
, pari a 184.225 nei primi nove mesi del 2026 (+27,3% a/a), portando il totale a 1.944.070 clienti (+10,2% a/a).Coefficienti patrimoniali
Il Gruppo conferma la sua solidità patrimoniale con un CET1 ratio
al 23,39% al 30 settembre 2026 rispetto al 23,30% al 31 dicembre 2025. Il Tier 1 ratio
e il Total capital ratio
risultano pari a 31,00% al 30 settembre 2026 rispetto al 31,37% al 31 dicembre 2025. L’indicatore di leva finanziaria
è pari al 5,19% al 30 settembre 2026, rispetto al 5,07% al 31 dicembre 2025.I dati al 31 ottobre 2026
Nel mese, la Raccolta netta è stata pari a circa 1,7 miliardi di euro (+28% a/a) e i ricavi stimati brokerage circa 26 milioni. Registrato un record di nuovi clienti nel mese, per circa 25.800 (+34% a/a).Outlook
Per il 2026
Fineco si attende:
Il commento dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale Alessandro Foti
- Margine finanziario: atteso in solida crescita grazie alla combinazione di raccolta positiva dei depositi e ai tassi di interesse di mercato più elevati;
- Investing: crescita solida dei ricavi grazie alla combinazione di raccolta e miglioramento del mix;
- Brokerage: atteso un altro anno record grazie all’incremento delle masse amministrate e degli investitori attivi;
- Banking: commissioni in crescita;
- Costi operativi: attesi in crescita di circa il 5% a/a, non includendo circa € 15 milioni di costi aggiuntivi per le iniziative di crescita e circa € 1 milione di costi di set-up della piattaforma pan-europea;
- Cost/income: in un range 26/27%;
- Cost of risk: in un range tra 5 e 10 pb;
- Payout ratio: atteso in area 70/80%, con l’obiettivo di mantenere il Leverage Ratio oltre il 4,5%;
- Raccolta e nuovi clienti: un ulteriore anno record.
"I risultati dei primi nove mesi confermano la capacità di Fineco di coniugare una solida crescita commerciale e un costante miglioramento della qualità del business. L'accelerazione della raccolta e dei nuovi clienti, accompagnata dalla crescita a doppia cifra di Banking, Investing e Brokerage, evidenzia l’efficacia di un modello in grado di generare valore in ogni contesto di mercato. Particolarmente rilevante è il contributo delle nuove generazioni di clienti, che scelgono Fineco per la gestione dei propri risparmi e investimenti riconoscendo il valore del nostro approccio, basato su innovazione, semplicità e consulenza di qualità. La crescente presenza di clientela Private e la domanda sempre più sofisticata di servizi di investimento e consulenza rappresentano un'ulteriore prova dell'evoluzione positiva della nostra base clienti. Questi risultati ci consentono di guardare con fiducia anche all'ultima parte dell'anno, forti di un modello che ci pone nelle condizioni ideali per intercettare i cambiamenti in atto nelle esigenze dei risparmiatori italiani. Tra questi, il progressivo passaggio generazionale della ricchezza sta favorendo una crescente attenzione verso soluzioni di investimento efficienti e orientate al lungo termine".