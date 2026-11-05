Fineco, nei nove mesi ricavi in crescita a doppia cifra in tutte le aree di business

Fineco

Margine finanziario: atteso in solida crescita grazie alla combinazione di raccolta positiva dei depositi e ai tassi di interesse di mercato più elevati;

Investing: crescita solida dei ricavi grazie alla combinazione di raccolta e miglioramento del mix;

Brokerage: atteso un altro anno record grazie all’incremento delle masse amministrate e degli investitori attivi;

Banking: commissioni in crescita;

Costi operativi: attesi in crescita di circa il 5% a/a, non includendo circa € 15 milioni di costi aggiuntivi per le iniziative di crescita e circa € 1 milione di costi di set-up della piattaforma pan-europea;

Cost/income: in un range 26/27%;

Cost of risk: in un range tra 5 e 10 pb;

Payout ratio: atteso in area 70/80%, con l’obiettivo di mantenere il Leverage Ratio oltre il 4,5%;

Raccolta e nuovi clienti: un ulteriore anno record.

(Teleborsa) - Nei primi nove mesi del 2026ha consuntivatopari a 1.085,9 milioni di euro, in crescita su base annua del 12,0%, grazie alla crescita a doppia cifra di tutte le aree di business:(+11,3% a/a, grazie all’effetto volumi positivo),(+12,0% a/a, favorito dall’effetto volumi) e(+13,2% a/a, grazie all’aumento degli asset amministrati e allargamento della base degli investitori attivi).La banca ha tenuto sotto controllo i costi operativi a 282,8 milioni, +8,8% a/a (+5,2% a/a escludendo l’aumento delle spese strettamente collegate alla crescita del business). Ilsi è attestato al 26,0%, in calo di 0,8 punti percentuali a conferma della leva operativa.L’utile lordo dell’operatività corrente si è attestato a 785,6 milioni, in crescita del 13,2% a/a. L’si attesta a 531,5 milioni, in rialzo del 10,6%.(Total Financial Asset) ammontano a 178,2 miliardi, in rialzo del 15,3% a/a. Lasi è attestata a 13,1 miliardi(+39,0% a/a), evidenziando l’accelerazione del percorso di crescita della Banca. Nel dettaglio, lacifra in 9,2 miliardi (+95,5% a/a), lain 3,7 miliardi (+4,3% a/a) e lain 0,2 miliardi.Continua la robusta acquisizione di, pari a 184.225 nei primi nove mesi del 2026 (+27,3% a/a), portando il totale a 1.944.070 clienti (+10,2% a/a).Il Gruppo conferma la sua solidità patrimoniale con unal 23,39% al 30 settembre 2026 rispetto al 23,30% al 31 dicembre 2025. Ile ilrisultano pari a 31,00% al 30 settembre 2026 rispetto al 31,37% al 31 dicembre 2025. L’indicatore diè pari al 5,19% al 30 settembre 2026, rispetto al 5,07% al 31 dicembre 2025.Nel mese, la Raccolta netta è stata pari a circa 1,7 miliardi di euro (+28% a/a) e i ricavi stimati brokerage circa 26 milioni. Registrato un record di nuovi clienti nel mese, per circa 25.800 (+34% a/a).Per ilFineco si attende:"I risultati dei primi nove mesi confermano la capacità di Fineco di coniugare una solida crescita commerciale e un costante miglioramento della qualità del business. L'accelerazione della raccolta e dei nuovi clienti, accompagnata dalla crescita a doppia cifra di Banking, Investing e Brokerage, evidenzia l’efficacia di un modello in grado di generare valore in ogni contesto di mercato. Particolarmente rilevante è il contributo delle nuove generazioni di clienti, che scelgono Fineco per la gestione dei propri risparmi e investimenti riconoscendo il valore del nostro approccio, basato su innovazione, semplicità e consulenza di qualità. La crescente presenza di clientela Private e la domanda sempre più sofisticata di servizi di investimento e consulenza rappresentano un'ulteriore prova dell'evoluzione positiva della nostra base clienti. Questi risultati ci consentono di guardare con fiducia anche all'ultima parte dell'anno, forti di un modello che ci pone nelle condizioni ideali per intercettare i cambiamenti in atto nelle esigenze dei risparmiatori italiani. Tra questi, il progressivo passaggio generazionale della ricchezza sta favorendo una crescente attenzione verso soluzioni di investimento efficienti e orientate al lungo termine".