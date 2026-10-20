EssilorLuxottica, nel terzo trimestre fatturato cresce del 9% a 7,5 miliardi,

Particolarmente brillante la performance dell’area Asia-Pacifico

(Teleborsa) - Nel terzo trimestre del 2026 i ricavi consolidati del colosso dell'occhialeria ha registrato ricavi hanno raggiunto i 7.486 milioni di euro, segnando un incremento del 7,2% su base annua a cambi costanti rispetto al terzo trimestre 2025 (+9,0% a cambi correnti). Nei primi nove mesi dell’anno, i ricavi del Gruppo sono cresciuti del 6,8%, attestandosi a 22.304 milioni (+8,9% a cambi costanti).



L'andamento del trimestre è stato sostenuto dal "contributo positivo da parte di tutte le aree geografiche e una performance particolarmente brillante nell’area Asia-Pacifico, che ha segnato una crescita a doppia cifra", hanno dichiarato Francesco Milleri, Presidente e Amministratore Delegato, e Paul du Saillant, Vice Amministratore Delegato di EssilorLuxottica.



Le "attività nei settori eyecare, eyewear e medtech si sono confermate un solido motore di sviluppo, con un incremento superiore al 6% sia nel trimestre che nei primi nove mesi dell’anno; i ricavi del segmento wearable sono cresciuti del 20%, a conferma del forte slancio di questa categoria emergente, in cui continuiamo a ricoprire una posizione di leadership. Il nostro portafoglio dedicato alla gestione della miopia ha proseguito il suo percorso eccezionale, registrando una crescita del 24% sia nel trimestre che da inizio anno.", hanno aggiunto.



Inoltre, in vista delle festività, "il lancio di nuovi occhiali basati sull’intelligenza artificiale e l’introduzione di Nuance Audio Plus stanno ulteriormente rafforzando la nostra offerta di dispositivi indossabili, offrendo alle persone nuove modalità per interagire con il mondo circostante e muoversi al suo interno".



Guardando al lungo termine, le prospettive di EssilorLuxottica, si legge in una nota societaria, "riflettono l’ampliamento della nostra piattaforma sanitaria basata sull’intelligenza artificiale e la fase successiva del nostro percorso per diventare leader globale nella salute visiva avanzata e integrata, con l’ambizione di potenziare le capacità umane". Alla luce di ciò, "nei prossimi cinque anni, a tassi di cambio costanti, la società prevede in media di realizzare una solida crescita dei ricavi totali e una crescita sostanzialmente allineata dell'utile operativo rettificato".





Condividi

```