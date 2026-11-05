Francoforte: allunga il passo AUTO1 Group

(Teleborsa) - Brilla la piattaforma digitale per il commercio di auto usate , che passa di mano con un aumento del 7,94%.



Il confronto del titolo con il MDAX , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di AUTO1 Group rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





La tendenza di breve del marketplace di auto usate è in rafforzamento con area di resistenza vista a 20,45 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 19,21. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 21,69.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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