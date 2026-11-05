Francoforte: sviluppi positivi per HeidelbergCement

(Teleborsa) - Brillante rialzo per la compagnia del cemento tedesca , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,14%.



Comparando l'andamento del titolo con il DAX , su base settimanale, si nota che HeidelbergCement mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +21,46%, rispetto a +3,53% dell' indice della Borsa di Francoforte ).





La tendenza di breve del big cementiero tedesco è in rafforzamento con area di resistenza vista a 179,7 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 177,2. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 182,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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