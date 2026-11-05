Londra: performance negativa per Ithaca Energy

(Teleborsa) - Pressione sulla società petrolifera e del gas del Mare del Nord , che tratta con una perdita del 3,80%.



L'andamento di Ithaca Energy nella settimana, rispetto al FTSE 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Il quadro tecnico dell' operatore indipendente di petrolio e gas segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 2,454 sterline, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 2,527. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 2,424.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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