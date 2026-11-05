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Madrid: brillante l'andamento di Banco Santander

Migliori e peggiori
Madrid: brillante l'andamento di Banco Santander
(Teleborsa) - Seduta positiva per la banca spagnola, che avanza bene del 2,70%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Ibex 35, evidenzia un rallentamento del trend di Banco Santander rispetto all'indice azionario della Borsa di Madrid, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


La situazione di medio periodo dell'istituto di credito spagnolo resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 11,08 Euro. Supporto visto a quota 10,91. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 11,25.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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