NewPrinces, accordo con il Gruppo Tosano per l'affitto di 15 punti vendita GS con opzione di acquisto

(Teleborsa) - NewPrinces comunica che la propria controllata GS ha sottoscritto un accordo con NOVA RETAIL con socio unico Supermercati Tosano Cerea (il "Gruppo Tosano"), avente ad oggetto la concessione in affitto da parte di GS al Gruppo Tosano di 15 rami d'azienda costituiti da ipermercati e grandi superfici di vendita, con previsione di successive opzioni di acquisto, nonché la valorizzazione di 13 immobili di proprietà di GS ricompresi nel perimetro contrattuale.



L'Operazione, spiega una nota, si articola in una prima fase di affitto dei rami d'azienda della durata di cinque anni e, subordinatamente all'esercizio delle opzioni contrattualmente previste, in una successiva fase di acquisizione dei medesimi e di valorizzazione degli immobili mediante un programma di rent-to-buy della durata di ulteriori sette anni.



L'Operazione rappresenta un passaggio rilevante nell'attuazione del programma strategico di razionalizzazione e valorizzazione delle attività commerciali di GS, avviato dal Gruppo NewPrinces a seguito dell'acquisizione di Carrefour Italia, ed è finalizzata al miglioramento della redditività operativa, al rafforzamento della generazione di cassa e all'ottimizzazione del portafoglio di attività commerciali e

immobiliari.



Sulla base delle attuali previsioni del management, l'Operazione dovrebbe determinare un miglioramento dell'EBITDA pari a circa Euro 40 milioni annui nei primi cinque anni e a circa Euro 60,2 milioni annui nei successivi sette anni.



Principali termini e condizioni dell'Operazione

L'accordo prevede una struttura contrattuale articolata in due fasi, con differenti scenari di esecuzione e relativi corrispettivi.



Prima fase – Affitto dei rami d'azienda

La prima fase prevede la concessione in affitto al Gruppo Tosano dei 15 rami d'azienda per un periodo di cinque anni, a fronte di canoni contrattualmente previsti per complessivi Euro 110 milioni, oltre a Euro 5 milioni a titolo di corrispettivo per la concessione delle opzioni contrattuali.

Il contratto riconosce al Gruppo Tosano una facoltà di recesso anticipato, esercitabile mediante comunicazione da effettuarsi entro il 30 aprile 2029, con efficacia a decorrere dal 15 marzo 2031 e restituzione progressiva delle attività secondo le modalità contrattualmente stabilite.

Nell'ipotesi di esercizio di tale facoltà, i corrispettivi complessivamente previsti a favore di GS ammontano a Euro 75 milioni, di cui Euro 70 milioni relativi ai canoni di affitto ed Euro 5 milioni per la concessione delle opzioni.

A tali corrispettivi si aggiunge, come componente distinta, il prezzo delle merci cedibili presenti nei punti vendita alla rispettiva data di trasferimento. Sulla base della stima del management, il valore complessivo dei flussi lordi potenziali riferibili allo scenario di recesso anticipato ammonterebbe a circa Euro 75 milioni oltre al valore delle merci, ferma restando la valorizzazione effettiva delle merci mediante inventario e le relative scadenze di pagamento.



In caso di prosecuzione del rapporto per l'intera durata quinquennale, i corrispettivi complessivi previsti a favore di GS ammonterebbero a Euro 125 milioni, così articolati: Euro 110 milioni a titolo di canoni di affitto dei rami d'azienda; Euro 5 milioni a titolo di corrispettivo per la concessione delle opzioni contrattuali; Euro 10 milioni aggiuntivi, la cui qualificazione dipenderà dall'esercizio delle opzioni di acquisto.



In particolare, nell'ipotesi di esercizio delle opzioni, l'importo di Euro 10 milioni costituirà una prima quota del prezzo di acquisto dei rami d'azienda, da corrispondersi alla data di esecuzione della relativa acquisizione.

In caso di mancato esercizio delle opzioni, il medesimo importo sarà invece dovuto quale corrispettivo aggiuntivo per il godimento degli immobili di GS durante il periodo di affitto.



Le suddette componenti alternative non sono cumulabili.



Alla prima fase si aggiunge la cessione delle merci presenti nei 15 ipermercati al momento delle rispettive consegne. Nell'ipotesi di completamento del quinquennio ed esercizio delle opzioni, i corrispettivi della prima fase rappresenterebbero pertanto flussi lordi potenziali per circa Euro 125 milioni oltre al valore delle merci, fermo restando che gli incassi delle merci sono regolati separatamente.

Gli accordi prevedono altresì obblighi aggiuntivi a carico del Gruppo Tosano, nonché l'assunzione da parte dell'affittuaria degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, secondo le condizioni contrattualmente stabilite.



Seconda fase – Cessione dei rami d'azienda al Gruppo Tosano e valorizzazione immobiliare

In caso di esercizio delle opzioni entro il 30 giugno 2032, è prevista l'acquisizione dei rami d'azienda da parte del Gruppo Tosano e l'avvio di un programma settennale di rent-to-buy avente ad oggetto i 13 immobili di proprietà di GS inclusi nel perimetro dell'Operazione.

Il corrispettivo complessivo per l'acquisizione dei rami d'azienda è pari a Euro 35 milioni, di cui Euro 10 milioni corrispondenti alla quota iniziale ricompresa nei corrispettivi della prima fase ed Euro 25 milioni a titolo di saldo dilazionato.



La seconda fase prevede inoltre: Euro 280,4 milioni a titolo di canoni del programma immobiliare di rent-to-buy, comprensivi delle

componenti relative al godimento degli immobili e degli acconti sul prezzo di acquisto; Euro 22,6 milioni a titolo di saldo finale del prezzo degli immobili, nell'ipotesi di perfezionamento dell'acquisto alla scadenza del 30 giugno 2039.



Il prezzo complessivo convenuto per gli immobili è pari a Euro 248,6 milioni, dal quale saranno detratti gli acconti prezzo corrisposti nel corso del programma di rent-to-buy.



Pertanto, nell'ipotesi di integrale esecuzione degli accordi e di esercizio delle opzioni previste, i corrispettivi complessivi potenziali dell'Operazione ammontano a Euro 453 milioni (oltre al valore delle merci), di cui Euro 125 milioni riferibili alla prima fase ed Euro 328 milioni alla successiva fase di acquisizione e valorizzazione immobiliare.



Il contratto prevede altresì meccanismi di adeguamento dei corrispettivi in caso di variazioni del perimetro dell'Operazione e specifiche disposizioni relative all'eventuale acquisto anticipato degli immobili.



Il valore contrattuale complessivo potenziale è subordinato all'integrale esecuzione degli accordi e all'esercizio delle opzioni previste. Le componenti indicate comprendono corrispettivi di diversa natura economica e contabile, il cui trattamento sarà determinato in conformità ai principi contabili applicabili.



Effetti economici e finanziari attesi: rafforzamento dell'EBITDA, degli utili e della generazione di cassa

I 15 rami d'azienda oggetto dell'Operazione generano attualmente un fatturato annuo complessivo pari a circa Euro 500 milioni, corrispondente a circa il 14% del fatturato annuo di GS, pari a circa Euro 3,5 miliardi.



L'Operazione comporterà il trasferimento della gestione operativa delle suddette attività al Gruppo Tosano, determinando una riduzione dei ricavi consolidati riconducibili al perimetro interessato, a fronte di un miglioramento atteso del profilo di redditività e della capacità di generazione di cassa del Gruppo.



Sulla base delle attuali valutazioni del management, il miglioramento annuo dell'EBITDA derivante dall'Operazione è stimato in circa Euro 40 milioni durante la prima fase quinquennale e in circa Euro 60,2 milioni nel corso della successiva fase settennale, nell'ipotesi di attuazione del piano secondo le condizioni previste.



Le stime riflettono gli effetti economici attesi dal trasferimento della gestione delle grandi superfici e dall'esecuzione degli accordi contrattuali nelle rispettive fasi.

Sotto il profilo finanziario, GS beneficerà direttamente dei flussi derivanti dai corrispettivi previsti dagli accordi, inizialmente attraverso i canoni di affitto dei rami d'azienda e successivamente, in caso di esercizio delle opzioni, attraverso i corrispettivi per l'acquisizione delle attività commerciali e il programma immobiliare di rent-to-buy.



È inoltre prevista la cessione al Gruppo Tosano delle merci presenti nei 15 punti vendita al momento dei rispettivi trasferimenti, secondo i criteri di ammissibilità e valorizzazione contrattualmente stabiliti e sulla base di inventari effettuati in contraddittorio. Il valore complessivo delle merci rappresenterà una componente aggiuntiva e distinta rispetto al valore contrattuale potenziale dell'Operazione di circa Euro 453 milioni. La monetizzazione delle giacenze dovrebbe contribuire positivamente alla generazione di cassa e alla liberazione di capitale circolante, prevalentemente nel 2027, in funzione delle effettive date di consegna e delle scadenze di pagamento previste dal contratto.



Ai fini della rappresentazione economica dell'Operazione, il valore stimato delle merci è una componente ulteriore rispetto ai corrispettivi contrattuali; i flussi lordi potenziali nello specifico scenario di recesso anticipato sono pari a Euro 75 milioni (oltre al valore delle merci), a Euro 125 milioni oltre al valore delle merci quelli riferibili alla prima fase completa con esercizio delle opzioni e a Euro 453 milioni oltre al valore delle merci il valore complessivo indicativo nello scenario di esecuzione integrale. Tali flussi dovrebbero contribuire positivamente alla generazione di cassa della controllata e, conseguentemente, alla posizione finanziaria consolidata del Gruppo NewPrinces. Il miglioramento della redditività operativa, unitamente alla valorizzazione degli asset e ai corrispettivi contrattuali, dovrebbe inoltre riflettersi positivamente sui risultati economici futuri di GS, con effetti sugli utili consolidati del Gruppo, secondo la natura e il trattamento contabile delle rispettive componenti. La combinazione di tali fattori è finalizzata a conseguire un miglioramento strutturale del profilo economico-finanziario delle attività retail, attraverso una maggiore redditività, una più elevata capacità di generazione di cassa e una più efficiente allocazione del capitale. L'effettiva realizzazione dei benefici attesi dipenderà dalle tempistiche di esecuzione dell'Operazione, dall'evoluzione delle condizioni operative e dal trattamento contabile delle singole componenti contrattuali.



Con la definizione dell'accordo, NewPrinces considera completata la prima fase del proprio programma strategico di razionalizzazione e valorizzazione del perimetro commerciale di GS.



Angelo Mastrolia, Presidente Esecutivo di NewPrinces, ha dichiarato: "L'accordo con il Gruppo Tosano rappresenta un passaggio di particolare rilevanza nell'attuazione della nostra strategia di trasformazione delle attività retail e segna il completamento della prima fase del programma di razionalizzazione del perimetro commerciale di GS. Con questa Operazione affidiamo a un partner industriale specializzato la gestione di 15 grandi superfici che generano attualmente un fatturato annuo pari a circa Euro 500 milioni, avviando un percorso di valorizzazione commerciale e immobiliare finalizzato a migliorare strutturalmente la redditività e la capacità di generazione di cassa del Gruppo. L'accordo presenta un valore contrattuale complessivo potenziale di Euro 453 milioni e, sulla base delle nostre attuali stime, dovrebbe determinare un miglioramento dell'EBITDA pari a circa Euro 40 milioni annui nei primi cinque anni e a circa Euro 60,2 milioni annui nei successivi sette anni, secondo le ipotesi di attuazione del piano. L'Operazione è inoltre finalizzata a rafforzare la generazione di cassa di GS attraverso un programma pluriennale di corrispettivi contrattuali, con effetti positivi attesi sul profilo economico-finanziario del Gruppo. Riteniamo che questo accordo confermi la nostra volontà di privilegiare la qualità degli utili, la disciplina nell'allocazione del capitale e la capacità di generare cassa rispetto alla sola crescita dimensionale. Desidero sottolineare in modo particolare il valore del Gruppo Tosano, al quale riconosciamo una competenza distintiva nella gestione degli ipermercati di grande dimensione. Tosano ha costruito nel tempo un modello commerciale e operativo di straordinaria efficacia, dimostrando sul campo capacità di gestione, efficienza, forza dell'offerta e attenzione al cliente proprio nei format più complessi della grande distribuzione. A nostro giudizio, rappresenta un punto di riferimento in Italia per questa tipologia di superfici: è difficile immaginare un partner industriale più qualificato per esprimere appieno il potenziale di questi 15 ipermercati. La nostra scelta nasce dalla convinzione che le strutture affidate a Tosano potranno beneficiare della sua esperienza, della sua capacità esecutiva e della solidità del suo modello distributivo, creando valore per i clienti, per i territori e per entrambe le realtà industriali. Con il completamento della prima fase del nostro programma di razionalizzazione, possiamo ora concentrare le risorse sul rilancio e sullo sviluppo del marchio GS, attraverso il rafforzamento della rete di supermercati e del formato Express, accompagnato da un programma di espansione e ammodernamento

dei punti vendita. Il nostro obiettivo è costruire una piattaforma distributiva più efficiente, competitiva e redditizia, in grado di contribuire in misura crescente alla generazione di cassa e alla creazione di valore sostenibile nel lungo periodo".

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