Norvegia, tassi fermi al 4,5% ma avverte su necessità di lasciarli elevati per un certo periodo

(Teleborsa) - La Norges Bank, la banca centrale della Norvegia, ha deciso di mantenere invariato il tasso di riferimento al 4,5%, come atteso dal mercato.



"L'inflazione è troppo elevata - afferma la governatrice Ida Wolden Bache - Sarà probabilmente necessario mantenere il tasso di riferimento su livelli elevati per un certo periodo; siamo inoltre pronti ad aumentarlo, qualora fosse necessario, per riportare l'inflazione all'obiettivo entro un orizzonte temporale ragionevole".



Il Comitato ritiene che una politica monetaria restrittiva sia ancora necessaria per riportare l'inflazione all'obiettivo entro un orizzonte temporale ragionevole. L'inflazione rimane nettamente superiore all'obiettivo e il rapido incremento dei costi sostenuti dalle imprese negli ultimi anni contribuirà probabilmente a mantenerla elevata anche in futuro. Un'inflazione elevata e prolungata nel tempo può renderla più persistente e difficile da ridurre. Allo stesso tempo, il Comitato intende evitare di imporre all'economia restrizioni superiori a quelle strettamente necessarie. Il Comitato non ha ricevuto elementi che indichino un cambiamento sostanziale delle prospettive per l'economia norvegese rispetto alla riunione di politica monetaria dello scorso settembre. L'attuale valutazione del Comitato suggerisce che sarà probabilmente necessario mantenere il tasso di riferimento su livelli elevati ancora per un certo periodo. Il Comitato è pronto ad aumentare il tasso di riferimento, qualora le prospettive sull'inflazione lo rendessero necessario.







(Foto: Max van den Oetelaar on Unsplash)

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