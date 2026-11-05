OPA Haiki+, il corrispettivo aumenta a 1,11 euro

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Proroga del periodo di adesione

il Periodo di Adesione – la cui chiusura, originariamente prevista per il 6 novembre 2026 - terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del 13 novembre 2026;

– la cui chiusura, originariamente prevista per il 6 novembre 2026 - terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del 13 novembre 2026; la Data di Pagamento – originariamente prevista per il 13 novembre 2026 – sarà il 20 novembre 2026.

(Teleborsa) - Con riferimento all'OPA volontaria totalitaria promossa suda, l'amministratore unico di quest'ultima ha deliberato diper azione portata in adesione.Il nuovo corrispettivo, che si intende cum dividendo, incorpora: (i) unrispetto al prezzo ufficiale delle azionirilevato alla data di riferimento (6 agosto 2026, ultimo giorno di borsa aperta prima della data di annuncio); e (ii) unrispetto alla media aritmetica ponderata dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni nei sei mesi precedenti la data di riferimento inclusa.Inoltre, incorpora unrispetto al prezzo ufficiale delle Azioni rilevato ieri 4 novembre.L’Offerente ha concordato con Consob una proroga per ulteriori 5 Giorni di Borsa Aperta e, pertanto: