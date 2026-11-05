OPA Haiki+, il corrispettivo aumenta a 1,11 euro

(Teleborsa) - Con riferimento all'OPA volontaria totalitaria promossa su Haiki+
da SG Holding
, l'amministratore unico di quest'ultima ha deliberato di aumentare il corrispettivo da 0,90 a 1,11 euro
per azione portata in adesione.
Il nuovo corrispettivo, che si intende cum dividendo, incorpora: (i) un premio pari all’88,28%
rispetto al prezzo ufficiale delle azioni
rilevato alla data di riferimento (6 agosto 2026, ultimo giorno di borsa aperta prima della data di annuncio); e (ii) un premio pari al 104,93%
rispetto alla media aritmetica ponderata dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni nei sei mesi precedenti la data di riferimento inclusa.
Inoltre, incorpora un premio pari al 19,48%
rispetto al prezzo ufficiale delle Azioni rilevato ieri 4 novembre.
Proroga del periodo di adesione
L’Offerente ha concordato con Consob una proroga per ulteriori 5 Giorni di Borsa Aperta e, pertanto:
(Foto: © Luca Ponti | 123RF)
- il Periodo di Adesione – la cui chiusura, originariamente prevista per il 6 novembre 2026 - terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del 13 novembre 2026;
- la Data di Pagamento – originariamente prevista per il 13 novembre 2026 – sarà il 20 novembre 2026.