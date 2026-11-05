Parigi: scambi al rialzo per LVMH
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la holding francese, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,32%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a LVMH rispetto all'indice di riferimento.
Tecnicamente, la multinazionale del lusso è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 430,5 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 422. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 439.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```