Parigi: scambi al rialzo per LVMH

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la holding francese , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,32%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a LVMH rispetto all'indice di riferimento.





Tecnicamente, la multinazionale del lusso è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 430,5 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 422. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 439.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```