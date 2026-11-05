Milano 17:07
50.246 -1,54%
Nasdaq 17:07
26.745 -5,95%
Dow Jones 17:07
52.034 -2,48%
Londra 17:07
10.778 -0,47%
Francoforte 17:07
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Petrolio a 89,37 dollari alle 15:40

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 89,37 dollari alle 15:40
Prezzo del greggio Wti a 89,37 dollari per barile alle 15:40.
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