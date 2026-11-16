Milano 17:35
51.521 -0,65%
Nasdaq 19:43
27.219 -2,59%
Dow Jones 19:43
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Londra 18:04
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Francoforte 17:37
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Petrolio a 86,86 dollari alle 15:40

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 86,86 dollari alle 15:40
Prezzo del greggio Wti a 86,86 dollari per barile alle 15:40.
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