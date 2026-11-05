The One Milano lancia dall’Abruzzo il progetto per valorizzare la manifattura italiana nel mondo

(Teleborsa) - Il 29 ottobre, all’interno dell’evento "Moda in Abruzzo" – organizzato dall’Assessore alle attività produttive della Regione Tiziana Magnacca, insieme alle Camere di Commercio, al Museo delle Genti d’Abruzzo di Pescara - The One Milano ha presentato "Abruzzo, cuore manifatturiero del Made in Italy": il programma pilota di "Manifattura Italia – Il valore del saper fare", il piano con cui il salone di moda milanese dedicato all’outerwear vuole valorizzare competenze, imprese e territori che rendono il Made in Italy un riferimento del sistema moda mondiale.



L’Abruzzo è la prima tappa di un percorso che guarda all’intero Paese: costruire un modello di promozione capace di far emergere le specializzazioni di ogni regione e di metterle in relazione diretta con la domanda internazionale. Il progetto nasce in sinergia con le altre manifestazioni lifestyle riunite sotto il cappello di Fashion Link Milano —Micam, Mipel, Milano Fashion & Jewels e Sì Sposaitalia Collezioni — per collegare specializzazioni complementari, comunità professionali e interlocutori commerciali, e per dare alla manifattura italiana una voce riconoscibile sui mercati esteri.



"Abbiamo voluto questo progetto perché crediamo che una manifestazione fieristica debba assumersi un ruolo attivo nello sviluppo delle imprese e dei territori", dichiara Cesare Gavazzi, presidente di The One Milano. "Il nostro impegno è rendere il patrimonio produttivo italiano sempre più riconoscibile e accessibile ai mercati internazionali, creando occasioni concrete di incontro e collaborazione. Essere parte di Fashion Link Milano ci permette di dare a questa visione un raggio d’azione più ampio, mettendo competenze e imprese in contatto con interlocutori di diversi settori. Partiamo dall’Abruzzo, esempio vincente di best practice per il settore, con un’ambizione nazionale: valorizzare progressivamente la manifattura di tutte le regioni italiane, dando forza alle loro specificità attraverso un progetto comune".



Il programma in Abruzzo

"Abruzzo – Cuore manifatturiero del Made in Italy" è il progetto speciale promosso da TheOneMilano con la Regione Abruzzo e le Camere di Commercio abruzzesi. Un programma integrato di comunicazione, incontri e attivazione commerciale che mette le imprese in contatto con brand, designer, retailer e operatori internazionali alla ricerca di partner produttivi qualificati.



Dall’abbigliamento alla maglieria, dalla pelletteria agli accessori, la regione esprime un sistema in cui artigianalità evoluta e capacità industriale si affiancano a flessibilità, personalizzazione e collaborazione nello sviluppo del prodotto. Sono le competenze che il mercato chiede sempre più: qualità delle lavorazioni, tempi di sviluppo rapidi, gestione di piccoli e medi lotti, rapporto diretto con chi produce. Il progetto le rende visibili e accessibili, portando all’attenzione degli interlocutori internazionali il valore delle imprese e delle persone che le custodiscono e le rinnovano. A rappresentare questo patrimonio saranno direttamente le aziende, con le proprie specializzazioni, lavorazioni e capacità di sviluppo.



Un percorso che accompagna le imprese e i buyer



Il programma unisce il racconto delle competenze, la promozione internazionale e le relazioni commerciali qualificate, seguendo le aziende prima, durante e dopo la partecipazione fieristica. Prevede contenuti dedicati alle imprese e ai processi produttivi, il mini-documentario "Saper fare Abruzzo", attività di comunicazione B2B, selezione di buyer internazionali e agende personalizzate di incontri.



Il momento centrale sarà l’appuntamento con Fashion Link Milano nel febbraio 2027 a Fiera Milano, con una presenza coordinata del sistema Abruzzo e iniziative dedicate alle sue eccellenze; la collaborazione tra le manifestazioni coinvolte favorirà connessioni tra categorie merceologiche e confronti con buyer, brand e partner industriali.



A dare continuità alle relazioni avviate sarà un educational tour sul territorio con una selezione di buyer internazionali: visite alle aziende, confronto con imprenditori e maestranze e approfondimenti sulle capacità produttive, per valutare collaborazioni concrete — dagli ordini pilota alle capsule collection fino ai progetti di sviluppo condiviso.



Dall’Abruzzo a tutte le regioni italiane

Negli anni a seguire, lo sguardo si estenderà alla manifattura di tutte le regioni italiane. L’ambizione di "Manifattura Italia" è costruire progressivamente un percorso comune, capace di valorizzare l’identità di ogni territorio e di rafforzare il posizionamento internazionale del sistema produttivo nazionale: dare riconoscibilità alle competenze, avvicinare le imprese ai mercati, trasformare l’eccellenza manifatturiera in competitività.



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