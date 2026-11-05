USA, richieste sussidi disoccupazione calano contro le attese a 189mila unità

(Teleborsa) - Scendono, contro le attese di un modesto aumento, le richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA. Nella settimana al 31 ottobre, i "claims" sono risultati pari a 189 mila unità, in calo di 6.000 unità rispetto alle 195mila della settimana precedente (riviste da 194 mila), contro aspettative degli analisti per 196 mila.



La media delle ultime quattro settimane - in base ai dati del Dipartimento del Lavoro americano - si è assestata a 194.750 unità, in calo di 2.250 unità rispetto nella settimana precedente (197mila riviste da 196.750). La media a quattro settimane viene ritenuta un indicatore più accurato dello stato di salute del mercato del lavoro, in quanto appiana le forti oscillazioni osservate settimanalmente.



Infine, nella settimana al 24 ottobre, le richieste continuative di sussidio si sono attestate a 1.718.000, in aumento di 23.000 dal dato rivisto della settimana scorsa (1.695.000 da 1.701.000).

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