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Cina, PIL (QoQ) nel terzo trimestre
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19 ottobre 2026 - 08.10
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PIL nel terzo trimestre su base trimestrale (QoQ) +1,2%
, in aumento rispetto al precedente +0,9% (la previsione era +1,1%).
(Foto: Natálie Šteyerová)
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