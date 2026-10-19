Milano 11:43
49.158 -1,40%
Nasdaq 16-ott
29.188 -2,50%
Dow Jones 16-ott
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Londra 11:43
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Francoforte 11:43
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Cina, PIL (QoQ) nel terzo trimestre

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Cina, PIL (QoQ) nel terzo trimestre
Cina, PIL nel terzo trimestre su base trimestrale (QoQ) +1,2%, in aumento rispetto al precedente +0,9% (la previsione era +1,1%).

(Foto: Natálie Šteyerová)
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