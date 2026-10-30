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Francia, PIL (QoQ) nel terzo trimestre

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Francia, PIL (QoQ) nel terzo trimestre
Francia, PIL nel terzo trimestre su base trimestrale (QoQ) -0,1%, in calo rispetto al precedente 0% (la previsione era +0,1%).

(Foto: © Markus Glombitza / 123RF)
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