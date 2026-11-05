Milano 15:06
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USA, Produttività (QoQ) nel terzo trimestre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
USA, Produttività (QoQ) nel terzo trimestre
USA, Produttività nel terzo trimestre su base trimestrale (QoQ) +3,6%, in aumento rispetto al precedente +2,1% (la previsione era +2,8%).
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