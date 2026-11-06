Allarmi bomba in Europa, nuove minacce a voli e media

Caccia ungheresi allertati tre volte, evacuate le redazioni a Dublino. Email ai giornali: “È solo l’inizio”

(Teleborsa) - Minacce di bomba sporadiche hanno interrotto venerdì numerosi voli e sedi di media in Europa, a conclusione di una settimana di allarmi insoliti che ha messo in allerta il settore dell’aviazione e le autorità. Le segnalazioni, iniziate martedì e intensificate giovedì con più di una dozzina di aerei nella regione, hanno riguardato oggi voli di Ryanair, Wizz Air e della romena Tarom, tra cui il Ryanair partito da Fiumicino e atterrato a Lisbona e un Wizz Air Praga-Roma deviato.



L’Ungheria ha fatto alzare tre volte i caccia, in Francia gli allarmi sono stati quattro su aerei in transito nello spazio aereo, e a Praga la polizia ha segnalato allerte su diversi voli in arrivo e in partenza. Nessuno esplosivo è stato trovato, ma l’ondata arriva mentre crescono in Europa le incursioni di droni e gli attacchi informatici. Secondo Eurocontrol le minacce hanno riguardato 21 voli tra il 3 e il 5 novembre (7 il 3, 14 il 5), senza impatto sui ritardi della rete.



Le indagini



La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per procurato allarme, al momento contro ignoti e coordinato dal procuratore Francesco Lo Voi, sugli allarmi che hanno riguardato Fiumicino. Un fascicolo analogo, a carico di ignoti, è stato aperto dalla Procura di Busto Arsizio dopo i due allarmi di ieri sui voli in arrivo a Malpensa.



L'email: "È solo l'inizio"



Un'email arrivata a varie testate, 18 secondo un dirigente di Rte, rivendica gli allarmi. A riportare le minacce è stato il Financial Times, che ha comunque evidenziato che l'autenticità non è verificata. "Questo è solo l'inizio. Quello che è successo questa settimana è solo una piccola parte di ciò che attende l'Europa. Molto presto faremo saltare in aria i vostri aerei, navi da crociera, stazioni della metropolitana e treni", scrive il mittente, che si dice "uno dei leader del gruppo responsabile" e annuncia "una nuova ondata di attacchi".



A Dublino sono stati evacuati Rte, Irish Independent, Newstalk e Today Fm; minacce anche a Sky e alla bulgara Nova Tv. Il governo irlandese le definisce "false ma molto gravi", e il premier Micheál Martin considera possibile un'azione coordinata ma prematuro indicare un unico responsabile. Dublino ospita il vertice Ue del 12 e 13 novembre.



La risposta Ue



Il commissario ai Trasporti Apostolos Tzitzikostas, dopo la visita a Eurocontrol, ha dichiarato: "La prossima settimana gli esperti di sicurezza degli Stati membri si incontreranno nuovamente a Bruxelles per esaminare la situazione e discutere le misure che potrebbero essere necessarie. La Commissione è pronta a sostenere questo sforzo. La nostra priorità è chiara: la sicurezza dei passeggeri e il buon funzionamento dell'aviazione europea." La portavoce Anna-Kaisa Itkonen ha ribadito che "qualsiasi minaccia contro i civili è assolutamente inaccettabile" e che le indagini spettano agli Stati membri.



Stato Maschile



Il gruppo estremista citato nelle minacce agli aeroporti italiani ha negato intanto ogni coinvolgimento: "Quale Stato Maschile? Non esiste più da molti anni", ha scritto un account Telegram collegato al fondatore Vladislav Pozdnyakov al servizio russo della Bbc.

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