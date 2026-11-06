Milano 9:08
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Nasdaq 5-nov
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Dow Jones 5-nov
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Londra 9:08
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Analisi Tecnica: EUR/CHF del 5/11/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CHF del 5/11/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 5 novembre

Debole la giornata del 5 novembre per il cambio Euro / CHF, che porta a casa un calo dello 0,24%.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per l'Euro nei confronti del Franco Svizzero, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 0,9144. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 0,9174. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 0,9134.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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