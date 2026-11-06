Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 5/11/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 5 novembre
Ribasso scomposto per il derivato italiano, che archivia la sessione con una perdita secca dell'1,86% sui valori precedenti.
Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 49.050. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 50.960. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 52.870.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)