Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 5/11/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 5 novembre
In ribasso il maggiore indice americano, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 4,36% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico dell'S&P 500 mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 7.242,1 con area di resistenza individuata a quota 7.577. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 7.130,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)