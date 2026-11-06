Milano 9:10
49.873 -1,25%
Nasdaq 5-nov
26.630 0,00%
Dow Jones 5-nov
51.523 -3,44%
Londra 9:10
10.614 -1,56%
25.880 -1,69%

Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 5/11/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 5/11/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 5 novembre

In ribasso il maggiore indice americano, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 4,36% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico dell'S&P 500 mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 7.242,1 con area di resistenza individuata a quota 7.577. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 7.130,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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