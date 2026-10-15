USA, le vendite al dettaglio crescono più delle attese a settembre

(Teleborsa) - Crescono più delle attese le vendite al dettaglio negli Stati Uniti. Nel mese di settembre 2026, si è registrata una crscita dello 0,8% su base mensile a 745 miliardi di dollari, dopo il +1,3% del mese precedente. Il dato comunicato dall'US Census Bureau è superiore alle stime degli analisti (+0,3%).



Su base annua si è registrato un aumento del 6,3% dopo il +6% del mese precedente.



Il dato "core", ossia le vendite al dettaglio escluse le auto, registra un aumento dello 0,9% su base mensile, rispetto al +0,6% stimato dagli analisti e il +1,4% del mese precedente.



(Foto: Hanson Lu on Unsplash)

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