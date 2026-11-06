ERG rinnova EMTN Programme da massimi 3 miliardi di euro

(Teleborsa) - ERG ha perfezionato oggi il rinnovo del programma di emissioni di prestiti obbligazionari, non convertibili e non subordinati, a medio-lungo termine Euro Medium Term Notes Programme, con un importo massimo complessivo di 3.000.000.000 euro, di cui 1.600.000.000 euro già emessi, a seguito di quanto deliberato dal CdA il 7 ottobre scorso.



Sempre oggi, la Commission de Surveillance du Secteur Financier del Lussemburgo ha approvato il prospetto base dell'EMTN Programme.



L'EMTN Programme, della durata di un anno e rinnovabile a scadenza, prevede la possibilità di emettere uno o più prestiti obbligazionari non convertibili – anche sotto forma di green bond – che potranno essere ammessi alla negoziazione presso la Borsa del Lussemburgo, da collocarsi presso investitori qualificati operanti in Europa.

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