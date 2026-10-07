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ERG, CdA autorizza rinnovo del programma EMTN da massimi 3 miliardi di euro

Energia, Finanza
ERG, CdA autorizza rinnovo del programma EMTN da massimi 3 miliardi di euro
(Teleborsa) - Il CdA di ERG, società quotata su Euronext Milan e attiva nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ha autorizzato il rinnovo del programma di emissioni di prestiti obbligazionari, non convertibili e non subordinati, a medio-lungo termine (Euro Medium Term Notes Programme), con un importo massimo complessivo di 3 miliardi di euro (di cui 1,6 miliardi di euro già emessi). L'aggiornamento dell'EMTN Programme è finalizzato a mantenere a disposizione della società uno strumento flessibile per l'eventuale accesso ai mercati di capitali, in coerenza con la propria strategia finanziaria.
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