Comer Industries, nei nove mesi i ricavi balzano a 980 milioni con il contributo di Comtesco Corporatio

(Teleborsa) - Nei primi nove mesi dell’esercizio in corso, il Gruppo Comer Industries ha realizzato Ricavi delle vendite pari a 979,9 milioni di euro, in aumento del 48,2% rispetto ai primi nove mesi del 2025, di cui 220,6 milioni di euro attribuibili a Comtesco Corporation, consolidata a partire dal 1° gennaio 2026. A parità di perimetro, si registra una crescita a doppia cifra (+14,9%) nel periodo in esame (+15,6% a cambi costanti).



L’allargamento del perimetro - interamente riconducibile al settore Industriale - ha determinato un conseguente riallineamento del peso a favore di quest’ultimo sui ricavi complessivi del Gruppo rispetto al 2025. Entrambi i settori hanno registrato - a parità di perimetro - una crescita a doppia cifra mostrando un andamento speculare nel periodo in esame: il settore Agricolo ha registrato un incremento del 15,2%, mentre il settore Industriale del 14,5%.



A parità di perimetro, la crescita è stata trainata principalmente dal mercato americano (+25,7%), grazie all’introduzione di nuovi prodotti e dall’APAC (+17,3%) spinta dalla domanda dei macchinari per il settore industriale.



L’EBITDA si attesta a 144,9 milioni di euro nel periodo, con un’incidenza sulle vendite pari al 14,8%, in aumento di 38,3 milioni di euro rispetto al medesimo periodo dell’esercizio precedente. A parità di perimetro, la marginalità operativa si è attestata al 16,8%, in incremento rispetto al 16,1% dei primi nove mesi del 2025, grazie all’effetto della leva operativa attribuibile alla crescita dei volumi di vendita, ai benefici derivanti dalla continua attività di efficientamento dei processi operativi e da un’accorta ed efficace gestione dei costi operativi a livello di Gruppo.



L’Indebitamento finanziario netto è pari a 96,3 milioni d i euro al 30 settembre 2026, rispetto a 28,9 milioni di euro al 31 dicembre 2025. La variazione è principalmente riconducibile all’acquisizione di Comtesco, che ha determinato un impatto pari a 100,0 milioni di euro, dal pagamento dei dividendi distribuiti e dagli investimenti del periodo. La leva finanziaria si attesta a 0,5x dell’EBITDA degli ultimi 12 mesi, confermando una struttura finanziaria solida nonostante l’impatto derivante dall’attività straordinaria di M&A.



Evoluzione prevedibile della gestione



Nonostante un quadro macroeconomico particolarmente complesso, ulteriormente deterioratosi nel corso dell’ultimo trimestre, Comer Industries conferma le previsioni per l’esercizio in corso. L'andamento positivo è sostenuto dall'incremento delle quote di mercato, dall'entrata a regime di nuovi progetti strategici e dall'apporto sinergico della recente acquisizione.



Sotto il profilo della redditività, l’andamento registrato nei primi nove mesi consente al management di stimare - a parità di perimetro - una marginalità per l’intero anno allineata ai livelli del 2025.

















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