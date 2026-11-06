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Francoforte: andamento negativo per Deutsche Post

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: andamento negativo per Deutsche Post
Composto ribasso per l'operatore postale tedesco, in flessione del 3,54% sui valori precedenti.
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