Francoforte: giornata depressa per Deutsche Post

(Teleborsa) - Rosso per l' operatore postale tedesco , che sta segnando un calo del 3,54%.



La tendenza ad una settimana di Deutsche Post è più fiacca rispetto all'andamento del DAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico della società con sede a Bonn è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 58,88 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 57,76. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 60.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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