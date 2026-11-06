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Francoforte: giornata depressa per Deutsche Post

Migliori e peggiori
Francoforte: giornata depressa per Deutsche Post
(Teleborsa) - Rosso per l'operatore postale tedesco, che sta segnando un calo del 3,54%.

La tendenza ad una settimana di Deutsche Post è più fiacca rispetto all'andamento del DAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico della società con sede a Bonn è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 58,88 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 57,76. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 60.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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