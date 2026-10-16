Francoforte: spinge in avanti BMW

(Teleborsa) - Grande giornata per il produttore di auto di Monaco , che sta mettendo a segno un rialzo del 3,81%.



Il confronto del titolo con il DAX , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di BMW rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Le tendenza di medio periodo della casa d'auto bavarese si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 57,88 Euro. Supporto stimato a 55,98. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 59,78.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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