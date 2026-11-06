Francoforte: in forte denaro AIXTRON

(Teleborsa) - Effervescente il fornitore di sistemi di deposizione per semiconduttori , che scambia con una performance decisamente positiva del 4,91%.



L'andamento di AIXTRON nella settimana, rispetto al MDAX , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Analizzando lo scenario della società di apparecchiature per la produzione di semiconduttori si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 29,17 Euro. Prima resistenza a 30,96. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 27,99.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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