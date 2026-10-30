Aeroporti italiani, estate 2026 vicina ai 100 milioni di passeggeri

I dati di Assaeroporti: +6,3% tra giugno e settembre. Attesi oltre 240 milioni a fine anno

(Teleborsa) - Tra giugno e settembre 2026 gli aeroporti italiani hanno accolto 98,8 milioni di passeggeri, il 6,3% in più rispetto allo stesso periodo del 2025, secondo i dati Assaeroporti. Sette passeggeri su dieci, 68,4 milioni, hanno viaggiato su rotte internazionali. Giugno ha totalizzato 23,6 milioni (+5,9%), luglio 25,5 milioni, con l'incremento più alto dell'estate (+7%), agosto 25,8 milioni (+5,9%), il mese con più traffico, e settembre 23,9 milioni (+6,5%). Da gennaio a settembre il traffico raggiunge 187,1 milioni di passeggeri, in crescita del 5,5%: Assaeroporti stima che il sistema possa chiudere il 2026 superando i 240 milioni.



Il contesto



Il bilancio conferma la capacità degli scali di intercettare la domanda in un contesto complesso, con le tensioni geopolitiche che hanno limitato i collegamenti con importanti mercati del Medio Oriente e modificato gli itinerari tra Europa e Asia, con il ricorso a rotte e scali alternativi. Sono stati superati i timori, emersi alla vigilia dell'estate, di una carenza generalizzata di carburante per l'aviazione: la diversificazione delle forniture e il potenziamento della produzione nazionale hanno sostenuto gli approvvigionamenti, pur con costi elevati del jet fuel, che continuano a pesare sul settore.



Le dichiarazioni



"Sulle prospettive dei prossimi mesi potrebbero incidere l'evoluzione del quadro geopolitico e le scelte delle compagnie in termini di rotte e frequenze, anche in risposta al costo del carburante", ha dichiarato la direttrice generale di Assaeroporti, Valentina Menin. "I risultati estivi confermano però il valore di una rete aeroportuale capace di intercettare flussi e opportunità anche quando cambia la geografia dei collegamenti. Continuare a investire nella capacità e nell'efficienza degli scali significa rafforzare la competitività del sistema aeroportuale e, con essa, quella del Paese, sostenendo lo sviluppo dell'economia, il turismo e le imprese".

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