IndiGo introduce servizi accessori per aumentare i ricavi

(Teleborsa) - IndiGo proseguirà ad operare con la sua vocazione low cost con aeromobili a corridoio singolo, ma introdurrà posti premium e servizi extra a pagamento per incrementare i ricavi. Lo ha dichiarato Willie Walsh, amministratore delegato della compagnia aerea indiana, che pensa di introdurre anche un programma fedeltà.



La nuova strategia per garantire margini di crescita è conseguente al bilancio del trimestre estivo chiuso a settembre, che riporta i ricavi di IndiGo in cresciuta del 26%, ma costo del carburante aumentato del 67%, con una perdita netta di 197 milioni di dollari.

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