Parigi: in calo l'OREAL

(Teleborsa) - Sottotono il colosso dei cosmetici , che passa di mano con un calo del 2,44%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione all' OREAL rispetto all'indice di riferimento.





Lo status tecnico di breve periodo della società di cosmesi mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 449 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 441,2. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 456,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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