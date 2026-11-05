Ascopiave, utile netto adjusted a 28,4 milioni e ricavi +21,8%

(Teleborsa) - Nei primi nove mesi del 2026, Ascopiave ha registrato una forte crescita dei risultati operativi. I ricavi consolidati pari a 223,9 milioni di euro segnano un incremento del 21,8%. La crescita evidenziata è principalmente legata alla variazione del perimetro di consolidamento e, nello specifico, all’acquisizione delle società AP Reti Gas North S.p.A. (cui sono state incorporate le attività in precedenza in capo ad AP Reti Gas Next Grids S.p.A.) e Reti Padova S.r.l..



Al netto delle componenti non ricorrenti, il margine operativo lordo adjusted è salito a 118,7 milioni di euro, con un aumento del 43,7% rispetto allo stesso periodo del 2025, mentre l’utile netto consolidato adjusted si è attestato a 28,4 milioni, in crescita del 45,6%. Il confronto con i dati reported - margine operativo lordo a 116,1 milioni e utile a 26,5 milioni - risente di proventi non ripetibili registrati lo scorso anno, legati alle partecipazioni cedute nel 2025.



"Questi risultati, ottenuti in un contesto economico complesso, confermano la validità del percorso di crescita e di solidità finanziaria intrapreso da Ascopiave per creare valore nel lungo periodo per gli azionisti e per tutti gli stakeholder, e ci permettono di guardare con fiducia alla chiusura dell’esercizio 2026", commentano il Presidente di Ascopiave Giovanni Zoppas e e l’Amministratore Delegato Stefano Faè.



Gli investimenti del periodo, pari a 69,7 milioni di euro e in aumento di 9 milioni, sono stati interamente coperti dal flusso di cassa generato dalla gestione. Posizione Finanziaria Netta pari a 654,9 milioni, che si confronta con 631,8 milioni al 30 settembre 2025 e 612,9 milioni al 31 dicembre 2025.

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