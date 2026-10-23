AATech, ok del CdA ad aumento di capitale riservato fino a 2,5 milioni

L'operazione punta a supportare la strategia di crescita e delle operazioni di M&A del Gruppo

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di AATech ha deliberato, in esercizio della delega conferita dall'assemblea degli azionisti del 15 aprile 2025, un aumento di capitale a pagamento e in via scindibile con efficacia progressiva, in esclusione del diritto di opzione, per un importo complessivo massimo, comprensivo di sovrapprezzo, pari a 2,5 milioni di euro.



L'operazione prevede l'emissione di massime 2.173.913 nuove azioni ordinarie, al prezzo di sottoscrizione di 1,15 euro per azione, di cui 0,50 euro imputati a capitale sociale e 0,65 euro a sovrapprezzo, ed è rivolta a investitori istituzionali, professionali e investitori

di medio-lungo periodo.



Il termine finale di sottoscrizione è stato fissato al 31 dicembre 2026, con facoltà di chiudere l'aumento di capitale anche anticipatamente ed in qualunque momento in relazione alle sottoscrizioni raccolte.



Per effetto della eventuale integrale sottoscrizione, il capitale sarà composto da massime 12.646.367 azioni ordinarie e 1.344.000 azioni a voto plurimo.



Gli obiettivi

L'aumento di capitale - spiega la società - si inserisce nel percorso di crescita avviato da AATech e ha l'obiettivo di rafforzare ulteriormente la capacità del Gruppo di cogliere opportunità di sviluppo strategico in mercati caratterizzati da una crescente domanda di servizi tecnologici integrati. Le risorse raccolte saranno destinate principalmente al finanziamento di operazioni di crescita per linee esterne e di M&A, in coerenza con la strategia perseguita dal Gruppo negli ultimi anni, e l’esclusione del diritto di opzione risulta funzionale al perseguimento di tali obiettivi.



Le parole del Presidente e CEO

Alessandro Andreozzi, Presidente e CEO di AATech, ha dichiarato: "L'operazione rappresenta un importante strumento a supporto della prossima fase di crescita di AATech. Negli ultimi anni abbiamo costruito un Gruppo sempre più integrato, ampliando progressivamente il nostro posizionamento nel mondo della tecnologia, della cybersecurity, delle infrastrutture e dei servizi finanziari digitali. Con questo aumento di capitale intendiamo dotarci delle risorse necessarie per proseguire il percorso di crescita per linee esterne, cogliendo eventuali opportunità di acquisizione in grado di generare valore industriale e sinergie operative."



(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)

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