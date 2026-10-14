Aatech, Websim avvia copertura con Buy e target price di 2 euro

(Teleborsa) - Websim Corporate (Intermonte) ha avviato la copertura su AATech , tech builder attivo nel Fintech quotato su Euronext Growth Milan, con un target price di 2 euro e una raccomandazione "Buy".



Gli analisti evienziando che AATech è una fintech quotata sull'EGM che, grazie soprattutto alle integrazioni occorse nei passati 18 mesi, è passata da laboratorio tecnologico a branded house, un vero e proprio ecosistema di piattaforme sotto il master brand AATech. Con l'integrazione delle società acquisite ed il successivo rebranding, AATech ha organizzato il proprio business in tre linee di ricavo: Credit Management, (78% dei ricavi sull'1H26), Tech Platform e AI Edge Infrastructure. Il primo semestre 2026 mostra i primi frutti delle integrazioni: ricavi >7x YoY ed un EBITDA adjusted che torna positivo



Websim prevede ricavi Adj. in crescita da 14,6 milioni di euro nel 2025 a 18,1 milioni di euro nel 2028 (CAGR a 7.5%), trainati dall'ampliamento della base clienti. La vera crescita è nella reddittività, grazie alle sinergie di costo, prevedendo un EBITDA Adj. che passa da 0,2 milioni di euro nel 2025 a 5,9 milioni di euro nel 2028, con un margine che arriva al 31%. Prevede un FCF che ritorna positivo dal 2027, stimando una PFN cash positive per 3 milioni di euro per il 2028.



"A seguito dell'applicazione di uno sconto liquidità al 20%, deriviamo il nostro TP - si legge nella ricerca - La nostra valutazione

poggia sull'ampliamento della base clienti, la realizzazione delle sinergie a fronte delle integrazioni, e la domanda crescente per infrastruttura AI conforme alle normative europee".



(Foto: Towfiqu barbhuiya on Unsplash)

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