Milano 14:55
51.238 +2,37%
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Dow Jones 6-nov
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Londra 14:55
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Analisi Tecnica: EUR/CAD dell'8/11/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CAD dell'8/11/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 novembre

Sostanzialmente invariata la seduta per il cambio Euro / CAD, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 0,6367. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 0,6342. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 0,6333.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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