Borse asiatiche in rialzo guidate dal tech di Taiwan

(Teleborsa) - Le borse asiatiche hanno registrato un rimbalzo, con Taiwan in testa ai guadagni in seguito all'adozione, da parte delle autorità locali, di misure volte a ripristinare la fiducia degli investitori. Il rialzo fa seguito alla ripresa dei mercati azionari statunitensi di venerdì, quando gli investitori hanno approfittato dei ribassi per tornare ad acquistare, dopo una settimana caratterizzata da forte volatilità e cali dovuti al timore di una regolamentazione più severa del settore dell'intelligenza artificiale da parte del Partito Democratico. A ciò si aggiunge la notizia che il Cda di Nvidia ha aperto un'indagine per verificare se l'amministratore delegato Jensen Huang sia stato bersaglio di un complotto di spionaggio straniero: Huang avrebbe ammesso di aver avuto una relazione con una donna indicata in diversi resoconti come una presunta spia cinese.



In calo il petrolio,con il greggio Brent è sceso dell’1,6%, attestandosi a 96,7 dollari al barile e proseguendo il ribasso della scorsa settimana, mentre gli operatori valutano gli sforzi diplomatici volti a porre fine al conflitto tra Stati Uniti e Iran, a fronte di nuovi attacchi nella regione.



A Tokyo , scambia in deciso rialzo il Nikkei 225 (+2,42%), spezzando la serie negativa iniziata mercoledì scorso, mentre, al contrario, resta piatto Shenzhen, con le quotazioni che si posizionano allo 0,05%.



In moderato rialzo Hong Kong (+0,25%); in discesa Seul (-0,93%).



Senza direzione Mumbai (-0,04%); leggermente positivo Sydney (+0,2%).



Andamento piatto per l' euro contro la valuta nipponica , che mostra una variazione percentuale pari a +0,13%. Modesto guadagno per l' euro nei confronti della divisa cinese , che avanza di poco a +0,22%. Piccolo passo in avanti per l' euro contro il dollaro hongkonghese , che sta portando a casa un misero +0,21%.



Il rendimento per l' obbligazione decennale giapponese è pari 2,67%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese tratta 1,59%.



Tra i dati macroeconomici rilevanti sui mercati asiatici:



Lunedì 09/11/2026

02:30 Cina: Prezzi produzione, annuale (atteso 5,3%; preced. 5%)

02:30 Cina: Prezzi consumo, annuale (atteso 0,8%; preced. 0,9%)



Martedì 10/11/2026

00:30 Giappone: Spese reali famiglie, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,1%)

00:50 Giappone: Partite correnti (atteso 3.354,4 Mld ¥; preced. 4.062 Mld ¥)



Giovedì 12/11/2026

00:50 Giappone: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,3%; preced. -0,3%).

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