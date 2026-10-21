UniCredit celebra i talenti della Generazione Z ai Campionati Startup Your Life 2026

(Teleborsa) - Oltre 100 studenti e docenti provenienti da tutta Italia si sono riuniti presso la Tower Hall di UniCredit a Milano per i Campionati Startup Your Life 2026, l'evento conclusivo del programma di educazione finanziaria, imprenditorialità e sostenibilità promosso dalla banca.



Nel corso della giornata sono stati premiati i migliori project work sviluppati dagli studenti durante l'anno scolastico. L'evento ha inoltre offerto ai partecipanti l'opportunità di confrontarsi direttamente con il management di UniCredit attraverso workshop, sessioni di mentoring e la presentazione degli elevator pitch finalisti.



I giovani talenti hanno lavorato a stretto contatto con i manager della banca per affinare i propri progetti, con particolare attenzione alle competenze del futuro e all'utilizzo etico e consapevole dell'Intelligenza Artificiale. L'evento è stato inoltre l'occasione per presentare alle scuole la prossima edizione di Startup Your Life e il nuovo percorso formativo dedicato ai docenti sull'impiego dell'AI nella didattica.



L'iniziativa si inserisce nel più ampio impegno di UniCredit a favore dell'educazione finanziaria e dell'orientamento dei giovani, contribuendo a rafforzare il dialogo tra scuola e impresa e a preparare le nuove generazioni alle trasformazioni del mercato del lavoro.

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