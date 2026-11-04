Usa, ISM non manifatturiero ottobre scende oltre le attese a 54,5 punti
Il minimo degli ultimi tre mesi
(Teleborsa) - In calo più delle attese a ottobre 2026 il settore terziario americano, confermando comunque la fase di espansione dell'attività. Secondo il sondaggio condotto dall'Institute for Supply Management fra i direttori acquisti delle aziende dei servizi, l'ISM non manifatturiero è sceso a 54,5 punti, toccando il minimo degli ultimi tre mesi, dai 54,9 punti del mese precedente, risultando inferiore anche alle attese del mercato (54,8 punti).
Va ricordato che un indice superiore a 50 denota una fase di espansione degli affari ed una prevalenza di ottimismo fra i direttori acquisti delle aziende.
Guardando alle singole componenti, quella sull'attività aziendale scende a 53,8 punti da 56,5, mentre quella sugli ordini cala a 55,9 punti da 59,8. Quella dell'occupazione, di contro, sale a 51,4 punti da 50,1. Cala invece la componente sui prezzi a 73 punti dai precedenti 74.
(Foto: Nik Shuliahin on Unsplash )
```